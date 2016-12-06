Появилось видео как девушка на "Мерседесе" сбила пьяного велосипедиста в Тюмени

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На видео попало ДТП в Тюмени с участием девушки на "Мерседесе" и велосипедиста. Водитель двухколесного транспорта переезжал улицу на запрещающий сигнал светофора.