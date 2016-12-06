В сети появилось видео, как 26-летняя девушка на "Мерседесе" сбила велосипедиста В Тюмени на перекрестке улиц Монтажников и Николая Ростовцева. Мужчина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
По предварительным данным, хозяин двухколесного транспорта был пьян.
В результате аварии мужчина получил ссадины и ушибы.
Видео: https://www.youtube.com/channel/UCZXeQ0-xAVDENrVuurdEQOw
Сегодня, 11:41
198
Появилось видео как девушка на "Мерседесе" сбила пьяного велосипедиста в Тюмени
На видео попало ДТП в Тюмени с участием девушки на "Мерседесе" и велосипедиста. Водитель двухколесного транспорта переезжал улицу на запрещающий сигнал светофора.
В сети появилось видео, как 26-летняя девушка на "Мерседесе" сбила велосипедиста В Тюмени на перекрестке улиц Монтажников и Николая Ростовцева. Мужчина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.