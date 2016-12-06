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Появилось видео как девушка на "Мерседесе" сбила пьяного велосипедиста в Тюмени

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На видео попало ДТП в Тюмени с участием девушки на "Мерседесе" и велосипедиста. Водитель двухколесного транспорта переезжал улицу на запрещающий сигнал светофора.

В сети появилось видео, как 26-летняя девушка на "Мерседесе" сбила велосипедиста В Тюмени на перекрестке улиц Монтажников и Николая Ростовцева. Мужчина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. 

По предварительным данным, хозяин двухколесного транспорта был пьян.

В результате аварии мужчина получил ссадины и ушибы.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UCZXeQ0-xAVDENrVuurdEQOw

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Категории: Новости России

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