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Появилось видео, как автолюбители в Омске сцепились в драке битой и доской

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В сети появились кадры драки водителей на парковке в Омске, заснятые очевидцами на мобильный телефон. "Оружием" мужчин стали доска и бита.

В сети появилось видео, как на парковке в центре Омска подрались двое мужчин. "Оружием" агрессивных автолюбителей стали доска и бита.

Как сообщают СМИ, ссора возникла из-за того, что мужчины не поделили дорогу.

На кадрах видно, как дорожная ссора переросла в настоящую потасовку. Водитель иномарки накинулся на водителя грузовой машины с руганью. Однако его противник не растерялся и достал из кузова доску, ударив своего обидчика. Водитель иномарки, в свою очередь, достал биту и пригрозил оппоненту, после выместив злость на грузовике.

Итог битвы не известен.

Видео: YouTube/Новый Омск

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Категории: Новости России

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