Появилось видео избиения девушки на Бронницкой улице в Петербурге

В центре Петербурга посреди бела дня избили молодую девушку. Никто не вступился за пострадавшую.

В Сети появилось интересное и страшное видео, снятое в Петербурге. Авторы ролика уверяют, что записали на камеру нападение на молодую петербурженку, которое произошло 15-го февраля на Бронницкой улице. Там посреди бела дня путь невысокой блондинке перегородил крупный и широкоплечий мужчина. Он остановил молодую женщину, схватил ее рукой за куртку и нанес мощный удар в лицо. Девушка удержалась на ногах и постаралась скрыться в ближайшей парадной. Однако дверь оказалась закрытой, и преступник спокойно настиг несчастную. Он схватил ее за шею, придушил и еще несколько раз ударил. Только после этого потерпевшая смогла убежать по направлению к центру.

Заметим, что во время избиения никто из прохожих не вступился за девушку. Впрочем, мимо прогходило не так уж много мужчин: в основном женщины и старики. А само происшествие было снято на видеорегистратор, установленный в одной из соседних машин.

Не исключено, что теперь это ЧП на Бронницкой заинтересует полицию. Пока же ролик расходится по социальным сетям Петербурга и многие горожане пишут, что попытаются самостоятельно найти бандита. Хотя находится и те, кто называет случившееся "семейными разборками" и предлагает не лезть в личную жизнь участников драки.

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург