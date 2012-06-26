Появилось видео голов "Спартака" в ворота "Копенгагена" в контрольном матче

Видео с матча между московским "Спартаком" и "Копенгагеном" из Дании появилось на официальном канале красно-белого клуба в YouTube.

Московский "Спартак" с минимальным счетом обыграл своего второго соперника по товарищеским матчам межсезонья. Клуб "Копенгаген" из Дании уступил москвичам со счетом 2:1. Видео всех голов этой непростой игры уже появилось в Сети. Полную версию матча можно посмотреть в официальном канале "Спартака" на YouTube.

Заметим, что в составе "Спартака" отличились Луис Адриано и Денис Давыдов. Бразилец забил свой второй гол за "Спартак" с пенальти на 24-й минуте, а Денис Давыдов спровоцировал автогол защитника "Копенгаген" после прострела в штрафную за несколько минут до конца матча. Между этим датчане всего один раз сравняли счет: гол в ворота Артема Реброва был забит с пенальти.

Видео: YouTube FC Spartak Moscow