Появилось видео фонтана воды на Петроградской набережной

В центре Петербурга из-за прорыва трубы забил фонтан. Этот новый арт-объект на Петроградской набережной уже попал на видео.

Проезд по Петроградской набережной затруднен из-за прорыва трубы. В районе полудня очевидцы сообщили в социальных сетях об этом "мокром ЧП". Здесь, рядом с бизнес-центром "Веда Хаус" из-под земли забил фонтан холодной прозрачной жидкости. "Водный объект" образовался прямо посреди дороги, перегородив путь транспортным средствам. В "Водоканале" уже подтвердили факт прорыва, на Петроградской набережной работает бригада коммунальщиков. Сроки устранения протечки и полного восстановления трубы пока что не сообщаются.

В Сети постепенно появляются фотографии и видео с места прорыва. По ним можно понять, что высота фонтана не превышает 1 метра, однако вокруг источника воды образовалась серьезная лужа. Именно она-то и мешает проезду автомобилей. Более того, движение по набережной на север от Сампсониевского моста перекрыто.

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