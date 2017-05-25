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Появилось видео эффектного удара российских Ми-35 по террористам в Сирии

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Еще одна атака ВКС РФ на позиции террористов в Сирии попала на видео. На этот раз военная операция была снята с близкого расстояния.

В Интернете появилось видео воздушной атаки ВКС РФ на позиции ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным "Российской газеты", запись была сделана в районе Талила, во время наступательной операции войск Башара Асада. В кадр попали несколько российских вертолетов Ми-35: они осуществляли предварительные обстрелы позиций боевиков. Современные летающие машины выпустили несколько ракетных залпов в сторону блиндажей ИГИЛ. Через несколько мгновений над ними поднялся черный дым, а значит, ракеты достигли своей цели.

Другие СМИ подтверждают тот факт, что на восточной границе Сирии сейчас идет крупное столкновение между правительственной армией и террористами. ВКС РФ поддерживают союзников с воздуха, а те, в свою очередь, пытаются пробить фронт ИГИЛ при помощи бронетехники и пехоты.

Видео: YouTube
 
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Категории: Мировые новости

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