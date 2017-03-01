Появилось видео дорожных "разборок" с арматурой на Богатырском

После небольшого столкновения водитель одной из машин пошел на обидчика с арматурой в руке. Но тот не спасовал и вытащил травматический пистолет.

В Сети опубликовали видеозапись вчерашнего дорожного инцидента, произошедшего на Богатырском проспекте. Напомним, там несколько человек едва не устроили потасовку с применением травматического оружия и арматуры.

На записи, выложенной на YouTube, можно различить, что один из водителей сначала пытался воспользоваться неустановленной жидкостью из баллончика. Однако его оппонент оказался намного более ловким, чем можно было ожидать, и несколько раз сумел увернуться от распыления.

Выяснилось, что в конфликте (драка не состоялась – ее участников вовремя разняли сотрудники Росгвардии) участвовали не два человека, а трое мужчин – третьим в потасовку собирался вступить один из пассажиров.

Напомним, вчера около шести вечера на Богатырском проспекте не смогли разъехаться Isuzu и Mercedes. 41-летний владелец японской машины так расстроился, что решил отомстить второму участнику ДТП. Он взял арматуру и около дома 5 на указанной улице оторвал зеркало у немецкого автомобиля.

Второй водитель оказался не так прост и пасовать перед автохамом не собирался. 33-летний мужчина вышел на противника с травматическим пистолетом. К счастью, он лучше владел своими эмоциями и произвел только предупредительный выстрел.

Видео: youtube