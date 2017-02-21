Появилось видео беспредела болельщиков "Саттон Юнайтед" после матча с "Арсеналом"

Фанаты малоизвестной футбольной команды из Великобритании выбежали на поле и устроили там странную вечеринку.

В Сети появляются первые видео со стадиона "Саттон Юнайтед" после матча местного клуба против "Арсенала". Болельщики команды 6-й по уровню лиги Чемпионата Англии выбежали на поле сразу после финального свистка судьи. Несмотря на поражение своих спортсменов со счетом 0:2 фанаты не чувствовали себя униженными. Наоборот, они начали танцевать на газоне и делать селфи со звездами из "Арсенала". Впрочем, "красные" испугались такой толкучки и вскоре скрылись в раздевалке. А болельщики разных возрастов продолжали находиться на поле еще около получаса. Удивительно, но их не пыталась выгнать даже местная полиция.

Заметим, что это ЧП стало не единственной сомнительной выходкой жителей Саттона на этом матче. Так, в ходе противостояния они забрасывали поле файерами, а один фанат даже выбежал на газон во время матча. Его пробежка напугала лондонцев, ведь хулиган был одет в одни лишь трусы и маску волка.

"Саттон Юнайтед" и "Арсенал" сыграли в 1/8 финала Кубка Англии. Этот результат стал лучшим в истории "желтой команды" и первым случаем участия клуба из 6-го дивизиона в такой высокой стадии престижного турнира.