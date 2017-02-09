Появилось видео аварии с автомобилем полиции в Благовещенске

"Тойота Виста" столкнулась на перекрестке с полицейским автомобилем УАЗ "Патриот"

Сегодня вечером, 9 февраля, около 6 часов вечера по местному времени в Благовещенске Красноярского края произошла серьезная авария с участием полицейского автомобиля.

Иномарка "Тойота Виста" двигалась по улице Пионерской, а по Амурской с включенной сиреной и проблесковыми маячками двигался полицейский УАЗ "Патриот". По словам многочисленных очевидцев ДТП, иномарка выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора. А "Патриот" соответственно на "красный", но со включенными спецсигналами.

На середине перекрестка автомобили столкнулись. От сильного удара легковую иномарку отбросило в сторону. У нее сильно разбита передняя часть кузова. А полицейский автомобиль перевернулся на бок. Автомобиль так же получил серьезные механические повреждения.

О пострадавших людях в этой аварии не сообщается. Свидетели происшествия незамедлительно оказали всевозможную помощь и вызвали спасателей и медиков.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины, приведшие к этой аварии.

Фидео: Instagram/vovan.star_blg, inomarka28rus