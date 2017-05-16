Жуткое видео из Татарстана: на трассе дотла сгорела фура

Габаритное транспортное средство, груженное 20 тоннами полистирола, загорелось в Алькеевском районе.

В минувший понедельник, 15 мая, в Татарстане дотла сгорел грузовик, в котором находилось 20 тонн полистирола. Инцидент произошел около десяти часов утра на 65-м километре трассы "Алексеевское – Высокий Колок". Заметив огонь и дым, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео крупный пожар.

На кадрах можно заметить, как столп густого темного дыма поднимается над трассой. Огонь настолько быстро начинает распространяться по салону, что за считанные секунды охватывает весь грузовик.

К сожалению, спасти фуру не удалось. Автомобиль выгорел дотла.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Что стало причиной пожара, пока остается загадкой. Уже известно, что обошлось без трагических последствий: водитель не пострадал.

В первых числах мая мы сообщали, что в сети появилось опасное видео из Петербурга: на КАД загорелась "ГАЗель".



Видео: youtube, Татар-информ Фото