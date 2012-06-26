Появилось видео: разъяренная продавщица из Калининграда кидается мясом в покупателей

Свиные рульки и сало полетели в мужчину, который сделал замечание продавцу. Конфликт разгорелся из-за несоблюдения очереди и отсутствия документов на товар.

Накануне днем, 29 января, калининградец Юрий поругался с продавщицей. Потерпевший написал на своей странице в соцсети, что он "чуть не погиб под шквальным напором летящих рулек, шпига, сала, свиных хрящиков и ещё каких-то смертоносных полуфабрикатов".

Как стало известно, конфликт разгорелся из-за несоблюдения очереди. Мужчина и еще несколько человек собирались купить мясо на ярмарке возле "Дома Советов", но в какой-то момент перед ожидающими уже длительное время людьми вклинились несколько парней, которые не только нарушили очередь, но и самостоятельно залезли в общую кастрюлю, чтобы взять шашлык. Юрий сделал замечание продавщице и попросил предъявить документы, позволяющие вести торговлю. Однако женщина в штыки восприняла упрек. Она покинула свое место и сообщила, что не будет больше продавать. Впрочем, спустя несколько минут она вернулась и начала скандалить. Продавщица закидала любопытного покупателя мясными продуктами. В итоге, комедия местного масштаба попала на видео.

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Видео: youtube, Stas Right