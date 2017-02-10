Появилось видео Ольги Бузовой, теряющей сознание во время выступления в Ледовом дворце

Певица исполняла свою песню на концерте, посвященном Дню святого Валентина, когда почувствовала себя плохо. Девушку унесли со сцены на руках и передали медикам

Концерт, посвященный Дню всех влюбленных, проходил в Ледовом дворце. Вышла на сцену и Ольга Бузова, которая исполняла свою песню «Под звуки поцелуев». В ходе выступления певица почувствовала себя плохо. На видео можно заметить, что девушка почти теряет сознание, ее подхватывают на руки танцоры и уносят со сцены. Известно, что для Бузовой вызвали «скорую помощь», врачи осмотрели певицу и дали рекомендации, в частности, постельный режим на несколько дней. Сообщается, что причиной недомогания исполнительницы могло стать переутомление и напряженный график.

После концерта Ольга Бузова опубликовала в соцсетях пост, в котором выражала благодарность за поддержку своим поклонникам и добавила, что очень нервничала перед выступлением.

Видео: instagram/ buzova86.fan