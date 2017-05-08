Видео: автомобиль врезался в толпу людей в центре Мурманска

В центре Мурманска в толпу пешеходов врезался автомобиль Hyundai Matrix. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая одного ребенка

В Мурманске произошло крупное ДТП с участием пешеходов, которые были задавлены автомобилем Hyundai Matrix. Авария произошла на пересечении улицы Книповича и Ленина, недалеко от остановки общественного транспорта «Детский мир».

В результате массового ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Виновник аварии пренебрег правилами дорожного движения и двигался на запрещающий свет светофора.

На месте аварии работают сотрудники полиции и спасательные службы. Недобросовестный водитель скрылся с места происшествия, объявлен план «Перехват»

Видео: Телеканал 360 / YouTube