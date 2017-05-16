Появилось видео ДТП в Железноводске у "Жемчужины Кавказа"

В Железноводске дорогая иномарка вылетела с дороги и "встала" на передний бампер под углом в 60 градусов.

В Сети появилось видео необычного дорожно-транспортного происшествия, снятое на юге России. Пользователь Aleksander из Железноводска выложил в Instagram кадры последствий жесткого ДТП с участием черной иномарки. Автомобиль не удержался на дороге и слетел на пешеходную часть, расположенную на 5 метров ниже. В итоге передняя часть машины оказалась "в обрыве", а его зад остался на дороге. Сама иномарка сильно не пострадала, однако озадачила своего хозяина и сотрудников ГИБДД: вернуть машину на проезжую часть оказалось делом не из простых.

По видео можно заметить, что авария произошла в светлое время суток рядом с гостиницей "Жемчужина Кавказа". Получается, что автомобиль буквально залетел на территорию гостиничного комплекса. К счастью, никто из постояльцев "Жемчужины" не пострадал. Остались целы и элементы благоустройства отеля.

Видео: stolb383017