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Появилось видео ДТП с тремя машинами под Калининградом

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Автор видео оказался жертвой, хоть и его занесло и он вылетел на встречку

На видео отчетливо видно, как аварию спровоцировал другой участник, который летел по встречной полосе. Чтобы избежать аварии, наш автор резко уходил от маневра, но не смог справиться с управлением и его занесло на сторону встречного движения.

Свидетели пытались догнать и остановить неизвестную машину, но водитель предпочёл скрыться. Тем не менее номера его внедорожника зафиксировали и передали в ГИБДД. 

По предварительным данным, сообщённым региональным УМВД, водитель "Киа" выбрала небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с двумя машинами.

Видео: Клопс. Ru/YouTube

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Категории: Клуб хороших водителей ДТП Происшествия

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