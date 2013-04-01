Появилось видео ДТП с тремя машинами под Калининградом

Автор видео оказался жертвой, хоть и его занесло и он вылетел на встречку

На видео отчетливо видно, как аварию спровоцировал другой участник, который летел по встречной полосе. Чтобы избежать аварии, наш автор резко уходил от маневра, но не смог справиться с управлением и его занесло на сторону встречного движения.

Свидетели пытались догнать и остановить неизвестную машину, но водитель предпочёл скрыться. Тем не менее номера его внедорожника зафиксировали и передали в ГИБДД.

По предварительным данным, сообщённым региональным УМВД, водитель "Киа" выбрала небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с двумя машинами.

Видео: Клопс. Ru/YouTube