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Появилось видео ДТП с полицейским УАЗом в Ангарске

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В Ангарске водитель иномарки сбил полицейского и врезался в служебный УАЗ, уходя от погони.

 Вчера, 9 июля в городе Ангарск произошла ужасная авария с участием полицейского "УАЗа". Произошедшее случилось на перекрестке улиц Чайковского и Ворошилова. На видео видно, как водитель "Toyota Mark2" уходя от преследования полиции, сбил сотрудника ППС и протаранил полицейский "УАЗ". Удар был настолько сильным, что полицейскую машину перекинуло. Пострадавшего полицейского и виновника ДТП отправили в больницу. 

Теги: toyota , авария , ангарск , ауз , дтп , полиция , ппс , уаз
Категории: ДТП Происшествия Лента новостей

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