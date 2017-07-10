Появилось видео ДТП с полицейским УАЗом в Ангарске

В Ангарске водитель иномарки сбил полицейского и врезался в служебный УАЗ, уходя от погони.

Вчера, 9 июля в городе Ангарск произошла ужасная авария с участием полицейского "УАЗа". Произошедшее случилось на перекрестке улиц Чайковского и Ворошилова. На видео видно, как водитель "Toyota Mark2" уходя от преследования полиции, сбил сотрудника ППС и протаранил полицейский "УАЗ". Удар был настолько сильным, что полицейскую машину перекинуло. Пострадавшего полицейского и виновника ДТП отправили в больницу.