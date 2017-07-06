Видео: автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе в Петрозаводске

В сети появилось видео, как иномарка сбила девочку на пешеходном переходе в Петрозаводске. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

В сеть проникло видео ДТП с участием автомобиля "Тойота" и девочки-подростка, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ригачина в Петрозаводске.



На кадрах видно, как водитель и другие участники дорожного движения пытаются помочь девочке. Однако госпитализация пострадавшей все же потребовалась.



Видео: https://vk.com/ptzlive