В сеть проникло видео ДТП с участием автомобиля "Тойота" и девочки-подростка, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ригачина в Петрозаводске.
На кадрах видно, как водитель и другие участники дорожного движения пытаются помочь девочке. Однако госпитализация пострадавшей все же потребовалась.
Видео: https://vk.com/ptzlive
Сегодня, 10:24
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Видео: автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе в Петрозаводске
В сети появилось видео, как иномарка сбила девочку на пешеходном переходе в Петрозаводске. Пострадавшей потребовалась госпитализация.
В сеть проникло видео ДТП с участием автомобиля "Тойота" и девочки-подростка, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ригачина в Петрозаводске.