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Смешное видео: во Владикавказе неуклюжий пузатый грабитель не смог ограбить аптеку

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Полиция Владикавказа ищет странного грабителя, который недавно попытался ограбить аптеку, а вместо этого опозорился и попал на видео. Сейчас над этим роликом смеется вся страна.

 В социальной сети "ВКонтакте" три дня назад появилось видео неудачной попытки ограбления аптеки во Владикавказе. На нем видно, как в аптечный пункт заходит мужчина в белых перчатках и с капюшоном, натянутым на лицо. Сначала он общается с аптекаршей, а потом пытается украсть ее монитор. Через несколько секунд мужчина разбивает кулаками стеклянную перегородку и пытается пролезть на часть продавщицу. Однако полный грабитель повисает на ней огромным животом и застреваетв перегородке, подобно Винни-Пуху. За это время девушка успевает убежать и вызвать полицию. А сам преступник приходит в себя лишь через несколько мгновений: напуганный мужчина сбегает в неизвестном направлении. Все его действия выглядят комично и неуклюже.

 Сообщается, что ограбление действительно произошло во Владикавказе в районе "Бама". Сейчас полиция ищет пухлого негодяя, процесс поиска им облегчат записи с нескольких камер видеонаблюдения, установленных в аптеке.

 

Видео: ЧП, Владикавказ

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Категории: Новости России

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