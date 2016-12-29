Появилось первое видео с места взрыва в Манчестере

Пожарная служба города Манчестера публикует первое видео с места взрыва в Blackley.

В Сети появились первые кадры с места взрыва в пригороде Манчестера Блэкли. Их публикует официальная пресс-служба пожарной станции Манчестера, так что сомневаться в правдивости видео не приходится. В кадре видна зона взрыва вокруг полуразрушенного двухэтажного дома. Напомним, что жилое здание взорвалось здесь в послеобеденное время, причины ЧП уточняются. Пока же пожарные вместе с полицией и саперами разгребают завалы дома. Из-под них были извлечены тела 5 человек. Все они живы, но получили серьезные травмы. На видео в Twittere пожарной службы можно заметить, что территория вокруг дома оцеплена на десятки метров. Почти вся земля в этой зоне засыпана осколками кирпича, битого стекла и железа. По одной из версий, в доме мог сдетонировать бытовой газ. Кроме того, ходят слухи, что мог произойти случайный взрыв неизвестного СВУ.

Видео: Twitter, Manchester Fire