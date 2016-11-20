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Новости Лента новостей Происшествия Терроризм
Сегодня, 21:18
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Появилось первое видео с места вопиющего наезда в Германии, где преступник с ножом задавил трёх пешеходов

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Сегодня, 25 февраля в Германии неизвестный на чёрном автомобиле "Опель" намеренно въехал в толпу людей и, задавив нескольких, водитель выбежал на улицу с ножом в поисках новой жертвы

Как сообщают сегодня немецкие СМИ, в Гейдельберге днем в субботу вооруженный ножом мужчина врезался на машине Opel черного цвета в толпу людей. По информации телеканала N24, при этом пострадали три человека. 
 
В сообщении говорится, что злоумышленник пытался скрыться, но полиция остановила его в 150 метрах от места наезда возле пешеходной зоны на Бисмаркплац. При этом водитель был ранен и затем направлен в больницу в тяжелом состоянии. Один из сбитых им людей также находится в тяжелом состоянии.

Полиция пока не имеет никаких доказательств того, что это был теракт на манеру того, что недавно произошёл в Берлине.

Видео: Twitter, dotemirateseng
 
 
Теги: opel чёрного цвета , германия , злоумышленник с ножом
Категории: Мировые новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Терроризм

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