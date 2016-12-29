Появились фото с места взрыва в Манчестере

Из Великобритании приходят тревожные новости. В Манчестере взорвался и был практически полностью уничтожен двухэтажный кирпичный дом.

В Сети появились первые кадры с места подозрительного взрыва в пригороде Манчестера. Эти снимки сделали сотрудники местной пожарной службы, а также очевидцы. На уникальных кадрах видно сильно поврежденное кирпичное здание, второй этаж которого полностью разрушен. Территория взрыва оцеплена, вокруг работают спасатели и полиция. Судя по всему, речь идет о взрыве бытового газа. Местные СМИ и полиция пока что не подтверждают версию террористического акта.

По последним данным, скорая помощь увезла из разрушенного дома 5 человек с травмами разной степени тяжести. Очевидцы видели рядом с домом кинологов с собаками: возможно, они ищут в развалинах взрывоопасные элементы.

Фото: Twitter, Manchester Fire