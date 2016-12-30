Появилось фото ДТП с 7 машинами на Варшавском шоссе в Москве

В Москве на "Варшавке" столкнулись сразу 7 автомобилей. Среди них есть и грузовое транспортное средство.

На Варшавском шоссе сегодня днем, в районе обеда, столкнулись сразу 7 автомобилей. Среди пострадавших автомобилей есть отечественные машины, иномарки и даже 1 грузовик. Известно, что ЧП случилось сразу на трех полосах "Варшавки" неподалеку от поворота на Коктебельскую улицу по направлению к центру города. К счастью, никто из водителей не пострадал, а вот некоторые машины были серьезно изуродованы. Это можно понять по первым фото с места происшествия, которые уже попали в Сеть. Сейчас в зоне ДТП работает полиция и ГИБДД, они выясняют причины аварии. В комментариях к снимкам очевидцы пишут, что водители просто слишком рисковано ехали по весьма скользкой дороге.

воще молорики...как африканцы ездят, первый раз снег увидели, - пишет некий Алексей.

Ну на этом светофоре такое часто я вижу. Под горку, а внизу светофор..., - пишет Егор.

На месте столкновения выросла небольшая пробка. Впрочем, по состоянию на 15.30 затор уже нельзя назвать критическим.

Фото: ДТП и ЧП Москва