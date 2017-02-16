Появилось фантастическое видео "огненного водопада" в Калифорнии

Природную аномалию сняли на видео туристы.

Посетители Йосемитского национального парка в штате Калифорния стали свидетелями уникального природного явления. Крупный водопад Хорстейл Фолл на их глазах превратился в потоки огненной лавы. Фото и видео "огненного водопада" тут же появились в социальных сетях. Пользователей удивил ярко-красный цвет воды, однако этому оптическому эффекту быстро нашлось объяснение.

Пресс-служба национального парка рассказала, что так выглядят лучши заходящего солнца, отражающиеся в водах Хорстейла. Правда, по их словам, далеко не каждый закат дает такой красивый эффект.

Заметим, что название водопада переводится на русский язык, как "лошадиная грива". Многометровый водопад расположен на горе Эль-Капитан и считается одной из главных достопримечательностей Калифорнии. Нет сомнений в том, что случай с "огненной водой" только добавит популярности необычному природному объекту. Сами же сотрудники заповедника уверяют, что до конца февраля данный оптический эффект может повториться еще несколько раз.

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Видео: vagabondvivant / Instagram, ksbphotos_com / Instagram