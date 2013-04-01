Появились жуткие подробности аварии Давлеканово - Чишмы в Башкирии

Один из водителей, лишенный летом прав, был пьян

Напомним, 20 декабря, на трассе Давлеканово -Чишмы произошла жуткая авария, в которой машину разорвало пополам. Водитель автомобиля "ВАЗ 2115", по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус". Удар был настолько сильным, что "пятнадцатую" раскололо на две части, а "Ларгус" выбросило в кювет, где автомобиль вспыхнул. Только по счастливой случайности участники этой аварии остались живы.



Как сообщает Ufa1.ru со ссылкой на ГИБДД по РБ, 26 летний водитель ВАЗ 2115 на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, и более того, летом этого года он был лишен водительских прав. В редакцию Ufa1.ru обратилась родственница ехавших в "Ладе Ларгус". Она сообщила, что у водителя "Ларгуса" сильный удар грудной клетки, а у его жены переломы рук и ребер, сильный разрыв грудной клетки. Женщину в тяжелом состоянии перевезли в Уфимскую больницу. Девушку из "пятнашки" во время удара выбросило из машины, она так же госпитализирована. А виновник аварии отделался ушибами и ссадинами. Родственница разыскивает очевидцев аварии.

Видео и фото: ВК, БАШ ДТП