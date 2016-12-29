Появились интимные видео и фото российских моделей, которые возмутили хозяев отеля в Дубае

В Дубае разгорается скандал вокруг моды на эротичные фотографии у туристов из России. Администрация одного из самых дорогих отелей страны возмутилась поведением русских фотомоделей в Instagram.

Чиновники из Дубая и представители крупнейшей 5-звездочной гостиницы этого города просят российских туристок вести себя более скромно. Местные жители пожаловались на постоянное размещение "неприличных" фотографий и видео с хештегом #dubai в Instagram. Представители туристической сферы проанализировали эти "горячие посты" и узнали, что чаще всего их размещают гражданки из России. А самый серьезный "взрыв" эротики в социальных сетях совпал с визитом в Дубай группы фотомоделей из нашей страны. Канал Piter.TV разыскал те самые фотографии и видео, которые заставили краснеть местных жителей. Напомним, что Дубай находится в Объединенных Арабских Эмиратах - мусульманском государстве с достаточно строгими представлениями о нормах приличия. Впрочем, в это же время Дубай является курортом с роскошными пляжами, где девушкам тяжело удержаться от соблазна сделать "красивое селфи".

Представители гостиничного бизнеса ОАЭ уже предложили россиянкам интересный компромисс. Они предлагают ставить геолокацию "Дубай", но не постить соответствующий хештег, по которому чаще всего кликают семейные люди, дети и женатые мужчиныю

Видео и фото: Instagram malinkaaa95, missalena.92, annakalash