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Появились пикантные подробности родов Бейонсе
Сегодня, 17:55
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TretyakovaS
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Появились пикантные подробности родов Бейонсе

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Пикантные подробности родов Бейонсе удивили поклонников. Оказалось, что роды у звезды принимал врач семьи Кардашьян.

В СМИ появилась информация о том, что роды у королевы современного R&B Бейонсе принимал врач семьи Кардашьян.

Месяц назад в звездной семье Бейонсе и Джей Зи произошло пополнение. Сама певица не давала подробных комментариев, но поделилась в Instagram снимком с новорожденными близнецами. Желая выяснить подробности, журналисты нашли копию свидетельства о рождении детей певицы.

Из документа стало известно, что близнецы появились на свет 13 июня в 5:30 утра. Первой родилась девочка, а через несколько секунд – ее брат.

Врачом-акушером был доктор Пол Крэйн – семейный врач семьи Кардашьян. Он помогал появиться на свет детям Ким, Кортни и дочке брата Ким.

Близнецов назвали Руми и Сэр. Пара решила обойти традиции и не давать детям второе имя. Эту информацию подтвердила и мать певицы Тина Ноулз.

Текст: Анна Курылёва

Фото: Инстаграм/beyonce

Теги: новости шоубизнеса , роды бейонсе
Категории: Светская хроника

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