Смертельное видео из Пензы: трассу не поделили фура и легковушка

В Бессоновском районе столкнулись "КамАЗ" и " Лада Ларгус". В результате крупной аварии погиб водитель легковушки.

Сегодня утром, 17 мая, трассу в Пензенской области не поделили два транспортных средства: большегруз и легковой автомобиль. Инцидент произошел около половины девятого на 651-м километре автодороги М-5 недалеко от села Чемодановка. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия смертельной аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, один из водителей потерял управление автомобилем и допустил столкновение. На кадрах можно заметить, что от удара легковушку буквально смяло. Известно, что в результате автокатастрофы погиб 20-летний водитель "ВАЗ-21099". О состоянии второго участника ДТП, 46-летнегомужчины, пока не сообщается.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. На месте происшествия работают спасательные службы.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Москвы: легковушка протаранила будку охранника.



Видео: вконтакте, Павел Сенин