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Новости Лента новостей Происшествия
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Появились первые кадры после стрельбы в аэропорту во Флориде

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Пятеро убитых и девятеро получили ранения.

 Перестрелка произошла в международном аэропорту во Флориде Форт-Лорейдел, где неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате происшествия, пятеро человек погибло и девятеро получили ранения. На данный момент стрелок находится под стражей, его мотивы пока не известны. Инцидент произошёл во втором терминале в зоне выдачи багажа. Одним из первых о стрельбе сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находившийся в этот момент в здании аэропорта.

Теги: новости сша , новости флориды , перестрелка во флориде
Категории: Лента новостей Происшествия

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