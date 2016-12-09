Появились первые кадры после стрельбы в аэропорту во Флориде

Пятеро убитых и девятеро получили ранения.

Перестрелка произошла в международном аэропорту во Флориде Форт-Лорейдел, где неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате происшествия, пятеро человек погибло и девятеро получили ранения. На данный момент стрелок находится под стражей, его мотивы пока не известны. Инцидент произошёл во втором терминале в зоне выдачи багажа. Одним из первых о стрельбе сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находившийся в этот момент в здании аэропорта.