Появились новые фотографии гало над Петербургом: горожане очарованы

В социальных сетях появляются новые фотографии уникального атмосферного явления над Северной столицей.

Сегодня утром, 6 февраля, петербуржцы встретили новую неделю ярко и солнечно: впервые за долгое время над городом практически не было облаков. Более того, на протяжении нескольких часов горожане могли наблюдать на небе "гало": необычное атмосферное явление, напоминающее круглую радугу вокруг Солнца. Мы уже писали, что петербуржцы заметили на ясном небе гало. В этом материале можно посмотреть первые утренние фотографии "искрящегося светила". Однако в течение дня в социальные сети попали десятки новых снимков на эту тему. Люди выкладывали фото в радостные посты в Instagram и ВКонтакте. Мы собрали лучшие кадры за день в одном месте.

Напомним, что гало чаще всего возникает в морозную безветренную погоду на ясном небе. При этом в прошлом население разных стран мира воспринимало такое происшествие либо как крайне позитивный знак, либо как дурное предвестие. Однако позже ученые доказали, что оптический эффект имеет исключительно атмосферную природу: "нимб" вокруг Солнца образуется из отраженных от кристаллов льда лучей света. Впрочем, эти сухие факты не делают гало менее эффектным и зрелищным.

Фото: Instagram, hop_hey_lalaley_n, hotel.lanselot.spb, artihasanov rusan4ik95

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