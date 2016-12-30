Появились фотографии вечерней массовой эвакуации ТЦ "Европолис"

Сегодня вечером, 15 января, в Петербурге произошла экстренная эвакуация ТЦ "Европолис" на Полюстровском проспекте.

Сотни посетителей ТЦ "Европолис" были эвакуированы из торгового центра сегодня вечером, 15 января. Об этом сообщили очевидцы странного события в социальных сетях. Они же выложили туда фотографии массовой эвакуации. По последним данным, покупателей и продавцов вывели на улицу из-за забытой кем-то подозрительной сумки. Хотя первоначально гостям "Европолиса" говорили, что речь идет о банальной проверке систем безопасности.

Это была сумка на 2 этаже. Стояла под лавочкой. На забытую не очень похожа. Работал специалист по разминированию. Видели когда спускались на эскалаторе. Паники не было. Но очень неприятно. Не досмотрели Закон ночи, 20 минут. На самом интересном мест, - пишут очевидцы в социальных сетях.

Известно, что в ходе проверки в сумке не было найдено подозрительных веществ или взрывных устройств. Эвакуация закончилась в районе 21 часа, торговый центр продолжил свою работу, но только для того, чтобы вскоре закрыться..

Заметим, что в последнее время горожане стали более бдительно относиться к подобным ситуацием. Это связано с высоким уровнем террористической угрозы в стране. Ранее мы писали, что "Автово" закрывали второй день подряд из-за забытого одеяла.

Фото: vk.com, Instagram