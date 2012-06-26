Появились фотографии пожара на стадионе "Манчестер Юнайтед"

В Манчестере горит стадион "Олд Траффорд". В социальных сетях уже появились фотографии этого ЧП.

В британском Манчестере горит крупнейший спортивный объект. Очевидцы сообщают о возгорании на стадионе "Олд Траффорд". Эта арена является домашней для главной футбольной команды Англии: именно здесь с момента своего основания играет "Манчестер Юнайтед". В социальных сетях появились первые фотографии пожара, снятые очевидцами. В кадр попало сильное задымление в верхней части чаши стадиона. Кроме того, по фотографиям видно, что территория "Олд Траффорд" оцеплена, в зоне бедствия работают пожарные.

По уточненным данным, источник возгорания находится в южной части стадиона. Судя по цвету дыма, может гореть или обшивка стадиона, или технические помещения. Заметим, что "Олд Траффорд" был построен еще в начале 20-го века, и многие эксперты называют архитектуру и инфраструктуру объекта устаревшей. А значит, причиной ЧП могли стать проблемы с проводкой или системой энергоснабжения.

По данным СМИ, в момент пожара никто из звездных футболистов "Манчестер Юнайтед" на стадионе не находился. А значит, угрозы жизни Руни или Ибрагимовича не существует.

Фото: Instagram