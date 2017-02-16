Появились фото и видео с места лобового столкновения на Невском

В лобовом ДТП с участием трех автомобилей пострадали люди

Накануне вечером, 15 февраля 2017 года, в самом центре Петербурга, на Невском проспекте, произошла авария с участием трех автомобилей. Очевидцы происшествия опубликовали в Сети фотографии и видео с места происшествия, а также рассказали подробности ДТП. Среди прочего сообщается, что аварию мог спровоцировать нетрезвый хозяин одного из автомобилей – "Фольксвагена".

"В одной из машин есть пострадавшие: зажало девушку на переднем сиденье. Виновник ДТП был пьян от прохождения медосвидетельствования отказался. Все службы на месте, – рассказал в сообществе spb_today один из свидетелей аварии. – Водитель "Фольксвагена" в неадеквате, ходил зигзагами. Плохо соображал, что происходит. Он и вылетел на встречку".

В результате ДТП несколько пассажиров микроавтобусов получили ранения и травмы, на место прибыли сотрудники МЧС и «скорой помощи». Пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Автомобили также получили повреждения, степень ущерба не уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства аварии. Движение на участке дороги не затруднено.

Видео, фото: spb_today