Алисен Алисенов объяснил, при каких условиях возможно повышение пенсионного возраста

Доцент факультета экономических и социальных наук Алисен Алисенов считает, что повышение пенсионного возраста - необходимая и неизбежная мера, только реализовать ее нужно постепенно, создавая комфортные условия для экономической среды.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о плюсах повышения пенсионного возраста. Один из таких плюсов - улучшение состояния Пенсионного фонда в краткосрочной перспективе. Татьяна Голикова считает, что нужно реформировать систему социального страхования и решать вопрос с теми, кто выходит на пенсию.



По мнению Алисена Алисенова, необходимость повышения пенсионного возраста очевидна. Бюджет Пенсионного фонда растет с каждым годом, что связано с объективными причинами. Об этом эксперт рассказал в интервью ФБА "Экономика сегодня".



Алисенов говорит о том, что сокращается соотношение между трудоспособным населением и пенсионерами сокращается, а это бьет по Пенсионному фонду.



Ранее звучали предложения поднять возраст для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).

Эксперт полагает, что такое резкое повышение приведет к негативным социальным последствиям.



Также Алисен Алисенов отметил, что сначала нужно повышать количество рабочих мест, улучшать экономическую ситуацию в стране и только потом говорить о повышении пенсионного возраста.



При этом, и тут Алисенов согласен с главой Счетной палаты, в краткосрочной перспективе это повышение определенно улучшит и сократит бюджет Пенсионного фонда.



«Сама же тема муссируется в информационном пространстве с целью получить реакцию общества. Если реакция будет сдержанной, повышение могут реализовать уже с 1 января, если негативной – после выборов. Но в любом случае это неизбежно», - заключил Алисен Алисенов.