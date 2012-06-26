Повар-египтянин пытался сделать кебаб из посетителя

В кафе "Мастер-кебаб" сотрудник пытался убить гостя топором

Под утро воскресенья, 29 января 2017 года, в одном из кафе восточной кухни в Приморском районе Петербурга произошел серьезный конфликт. Там 21-летний уроженец Египта, повар этого кафе, по версии следствия, нанес гостю заведения телесные повреждения топором.

В результате стычки 31-летний петербуржец обратился в травмпункт со скальпированной раной пальца левой кисти, ушибом и кровоподтеком грудной клетки справа и ссадиной шеи. Мужчине оказали помощь и отпустили домой.

Обратившийся в полицию пострадавший мужчина рассказал, что повар несколько раз попытался ударить его огромным ножом для резки мяса. При этом темпераментный египтянин кричал, что он убьет посетителя.

Правоохранители задержали иностранца. Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что следственные действия существенно тормозит тот факт, что египтянин практически не говорит по-русски.

Видео: из архива инстаграм