Постпред при ООН заявила, что Трамп уверен во «вмешательстве» РФ в выборы в США

Дональд Трамп поднял вопрос вмешательства РФ в выборы на встрече с Владимиром Путиным

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американский глава Дональд Трамп не принял объяснений своего российского коллеги Владимира Путина относительно «вмешательства РФ» в выборы в США в 2016 году. Вопрос о выборах стал первым, который Трамп задал Путину во время их встречи на полях саммита G20. Хейли заявила, что отрицание таких обвинений со стороны Путина было «попыткой спасти лицо».

Напомним, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую встречу в пятницу на «полях» саммита G20 в Гамбурге.