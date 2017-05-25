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Последние звонки прозвенели для 23 тысяч школьников Петербурга

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В Северной столице, как и по всей стране, началась пора последних звонков в школах. В этом году учебные заведения заканчивают 23 тысячи подростков.

Традиционно, 25 мая, в городах России проходит последние звонки. Школьники прощаются со своими учебными заведениями. Правда, ходить туда они еще будут. Как минимум для подготовки к экзаменам.

В этом году в Петербурге со школой простятся 23,1 тысячи подростков. После последних звонков выпускников ждут экзамены. Девятиклассники и одиннадцатиклассники сдают экзамены. На последних лежит большая ответственность: по результатам их испытаний они будут поступать в высшие учебные заведения.

Уже завтра выпускники девятых классов сдают первые экзамены по иностранному языку. В первый день, 26 мая, они напишут письменную часть. А во второй, 27 мая, будут отвечать устно. Первые ЕГЭ пройдут в понедельник, 29 мая. Выпускники сдадут географию, информатик и ИКТ. Это экзамены по выбору, тк что сдавать их будут не все.

Видео: instagram / bonykate

Теги: новости спб , последний звонок 2017 , последний звонок спб , школа , школьники
Категории: Новости СПб

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