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Главный синоптик: 18 мая в Петербурге станет аномально теплым

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Главный синоптик Северной столицы отметил, что последние 36 дней в городе температура отклонялась от нормы в отрицательную сторону. В результате этот период стал самым холодным за последние 50 лет.

Температура воздуха в четверг, 18 мая, станет аномально теплой для этого времени года. Петербург сменил нехарактерные для мая холода на жару. Об этом сообщали главный синоптик города Александр Колесов.

- Сегодня ночью минимальная температура в Питере была +11 гр. Рука не хочет писать эти цифры в прогноз, - написал Колесов на своей странице в Facebook.

Синоптик заметил, что в последние два месяца такая высокая температура могла быть только в солнечные дни, и то редко. Днем же температура снова отклонится от нормы – в положительную сторону.

Колесов также заметил, что в течение 36 дней в Северной столице отклонения температуры била отрицательными. Этот период стал самым холодным за последние 50 лет наблюдения за погодой.

Сегодня, 18 мая, в Петербурге обещают до +17 градусов. А в пятницу, по данным ФГБУ "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура и вовсе поднимется до +22 градусов. Но все подпортит дождь. Из-за него же похолодает на выходных.

Теги: весна , новости питера , новости спб , погода питер , погода спб , тепло
Категории: Новости СПб

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