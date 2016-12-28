Последний грифон покинул постамент на Банковском мосту

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Сегодня реставраторы завершили демонтаж чугунных крылатых львов на канале Грибоедова. Теперь четыре грифона в разобранном виде будут обитать в реставрационной мастерской «Наследие», где за полгода львам придадут былой лоск. Грифоны не покидали насиженных мест вот уже 190 лет и последние годы нуждались в срочной реставрации. На восстановительные работы понадобиться не менее 20 млн рублей. Финансирование проекта осуществляет Сбербанк.