Последний день весны Петербург провожает дождем

Днем воздух прогреется до 16 градусов. Такой прогноз озвучивается Гидрометцентр Северной столицы

В последний день весны в Петербурге, в среду, 31 мая 2017 года, в городе ожидаются дожди и прохладная погода. Как рассказали в Гидрометцентре, солнце в Северной столице за день не покажется ни разу.

Ветер днем ожидается юго-западный, западный скорость 6-11 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +14 до +16 градусов.

Атмосферное давление ночью понижалось, а днем будет слабо повышаться. Утром в среду в Петербурге +9 градусов, местами дожди.

Тем, кто несмотря на холодную весну, все еще надеется на жаркое лето, синоптики рекомендуют повременить и не прятать теплые вещи в шкаф. Лето в Петербурге начнется с дождей и очередного похолодания. По прогнозам синоптиков, в начале июня температура опустится до 10 градусов.

Видео: youtube