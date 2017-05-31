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Последний день весны Петербург провожает дождем

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Днем воздух прогреется до 16 градусов. Такой прогноз озвучивается Гидрометцентр Северной столицы

В последний день весны в Петербурге, в среду, 31 мая 2017 года, в городе ожидаются дожди и прохладная погода. Как рассказали в Гидрометцентре, солнце в Северной столице за день не покажется ни разу. 

Ветер днем ожидается юго-западный, западный скорость 6-11 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +14 до +16 градусов.

Атмосферное давление ночью понижалось, а днем будет слабо повышаться. Утром в среду в Петербурге +9 градусов, местами дожди.

Тем, кто несмотря на холодную весну, все еще надеется на жаркое лето, синоптики рекомендуют повременить и не прятать теплые вещи в шкаф. Лето в Петербурге начнется с дождей и очередного похолодания. По прогнозам синоптиков, в начале июня температура опустится до 10 градусов.

Видео: youtube

Теги: дождь , погода в петербурге , погода май , погода спб , прогноз погоды
Категории: Новости СПб

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