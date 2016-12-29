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После жестоких морозов в Петербурге потеплеет

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Первая рабочая неделя в Петербурге начнется с оттепели

После аномальных холодов в Петербург и Ленобласть придет потепление, как раз к началу первой послепраздничной недели. Как сообщают метеорологи, погода в Петербурге в понедельник, 9 января 2017 года, установится облачная.

Ночью и утром синоптики обещают слабую метель. Вторая половина дня будет без осадков.

Температура в Петербурге ночью с воскресенья на понедельник будет опускаться до минус 5–7 градусов, утром и днем столбики термометров поднимутся до нуля, местами до минус двух градусов. На дорогах – гололедица.

Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью ночью 7-12 м/с, днем 6-10 м/с.    

Видео: из instagram                     

Теги: аномальные морозы , оттепель , петербург , погода
Категории: Новости СПб

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