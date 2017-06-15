После запуска с "Байконура" ракеты-носителя с грузовым кораблем "Прогресс МС60" погиб человек

Из-за сильный жары и ветра в степи на месте падения ступени ракеты возник пожар, в котором погиб сотрудник наземных служб

Накануне, 14 июня, в штатном режиме произошел запуск ракеты - носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС60", который должен доставить груз на МКС.

Piter.TV сообщало о запуске ракеты и опубликовало видео с космодрома "Байконур". Старт ракеты произведен в 12 часов 20 минут. Запуск произошел в штатном режиме без происшествий. Состыковка с МКС запланирована на 16 июня на 14.42. На борту "Прогресса" более 2 тонн различных грузов: вода, воздух, топливо, оборудование, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Ступени ракеты - носителя отелились и упали в заданном районе в 50 километрах от Жезказгана в Карагандинской степи. Из-за сильной жары и ветра в степи начался пожар. По поступившей информации при тушении пожара погиб водитель автомобиля "КАМАЗ", сотрудник "НПО Машиностроения". Грузовик накрыло пламенем во время сильного порыва ветра. "НПО Машиностроение" не входит в состав "Роскосмоса", а занимается обеспечением работ на месте падения отработанных частей ракет.

В результате пожара на месте сбора отеделяемых частей ракеты - носителя мужчина 1964 года рождения от полученных ожогов скончался, мужчина 1968 года рождения доставлен в больницу. Состояние его оценивается как "тежелое". У мужчины 45% ожогов тела.

Видео:YouTube/Телестудия Роскосмоса