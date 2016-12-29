После ремонта открылась станция метро "Елизаровская"

Станция "зеленой" ветки метро была на ремонте 11 месяцев

После почти года ремонта в Петербурге открылась станция "зеленой" ветки метро "Елизаровская". Об этом официально сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Как сообщается, станция метро "Елизаровская" открылась утром в четверг, 29 декабря 2016 года, в 5.38 утра.

Закрыта на ремонт станция была почти год, 11 месяцев – с февраля 2016 года. В пресс-службе рассказали также, что за время ремонта был обновлен наземный вестибюль станции, восстановлена гидроизоляция наклонного хода, капремонт прошли эскалаторы, заменена система освещения.

Главное изменение во внешнем виде станции "Елизаровская" в Петербурге – в вестибюле у эскалаторов появилось большое мозаичное панно с видами рабочих районов города.

Первые пассажиры "Елизаровской" уже выкладывают в соцсети фото обновленной станции.

Видео: из архива

Фото: instagram