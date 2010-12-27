Полиция Петербурга отправила на родину 148 мигрантов перед Кубком конфедераций

Правоохранительные органы Северной столицы перед Кубком конфедераций и ПМЭФ провели операцию "Нелегал-2017". В результате 148 иностранцев выдворили из страны, возбуждено 490 уголовных дел.

Представители ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели в городе операцию "Нелегал-2017". В преддверии больших мероприятий (ПМЭФ и Кубок конфедераций ФИФА) полицейские проверяли места скопления иностранных работников. С 22 мая по 2 июня в регионе удалось задержать больше двух тысяч иностранцев.

Оказалось, что 1,6 тысячи мигрантов нарушили правила въезда. Им пришлось заплатить штраф. Общая сумма наложенных санкций составляет 1,7 миллиона рублей. Примерно 350 человек трудились без регистрации. После общения в правоохранительных органах из страны выдворили 148 иностранцев.

Также полиция возбудила 490 уголовных дел. Из них 75 возбудили в отношении людей. Незаконно перевозящих через границу иностранцев. У 157 мигрантов нашли наркотики. А еще девять числились в федеральном розыске.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти