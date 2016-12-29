После разбора конструкций на скалодроме нашли еще один труп

По факту гибели людей на пожаре на скалодроме возбуждено уголовное дело

После разбора завалов на пожаре в помещении скалодрома, который произошел накануне днем, 26 января 2017 года, спасатели обнаружили под конструкциями труп человека – уже второй. Ранее сообщалось о найденном там же теле погибшей женщины. На этот раз второе найденное тело принадлежало мужчине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Личности обоих погибших пока не установлены.

Пожар на Литовской, 10, произошел днем в четверг. Постройка частично обрушилась, пострадали люди. В городские больницы с места происшествия увезли четырех человек с травмами различной степени тяжести и ожогами. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщается, с места происшествия – из самого скалодрома, а также из соседнего ТЦ "Аквилон" – эвакуировали в общей сложности пятьдесят девять человек (девять – из помещения, где до пожара был скалодром).

Видео: youtube