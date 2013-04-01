После прорыва трубы на Маршала Жукова улицу заливает кипятком

Автовладельцы в спешке эвакуируют своих железных коней

Для жителей домов, расположенных вблизи пересечения улиц Маршала Жукова и Маршала Казакова утро началось с чрезвычайного происшествия. Как рассказали подписчики сообщества spb_today, около шести утра там произошла очередная коммунальная авария: прорвало трубу с кипятком.

Как уточнили в "Теплосети", сообщение о прорыве трубы гвс диаметром 800 мм поступило в 6.15 утра. На месте уже работают аварийные бригады. При этом сколько времени потребуется на устранение дефекта и ликвидацию последствий аварии, пока не сообщалось.

Местные жители в сообществе spb_today пишут, что рядом с местом аварии ходят коммунальщики и предупреждают пешеходов о необходимости обходить разлив горячей воды, а местные автомобилисты в спешке спасают свои автомобили.

Видео: архив