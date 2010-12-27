Обнальщик закопал партнера по бизнесу за "донос" в полицию

Расследование убийства обнальщика, тело которого было выкопано в лесах Ленинградской области, привело прямиком в квартиру бизнесмена, ранее задержанного по подозрению в незаконной банковской деятельности.

Накануне обыска за соучастие в расправе были арестованы еще трое из обнального мира. По версии следствия, убийство было совершено игроками этой подпольной индустрии из-за показаний товарища по теневому заработку.



6 июня в квартиру 28-летнего петербургского бизнесмена Сергея Реберга с обыском нагрянули оперативники «убойных» отделов Управления уголовного розыска и УМВД по Кировскому району. Эти мероприятия завершили реализацию уголовного дела по похищению и убийству 28-летнего предпринимателя Дениса Савостьянова.



По данным "Фонтанки", история берет свое начало в 2015 году, когда в группе коммерсантов, занимающихся незаконным обналом, возник конфликт. Таким образом, по данным следствия, старший схемы Реберг поссорился со своим подчиненным Савостьяновым при распределении прибыли.



Правоохранительные органы полагают, что подтвержденных показаниями недавно арестованных соучастников, роль Савостьянова заключалась в оформлении на себя и подставных лиц кредитных карт, для снятия наличных средств при обнале (стоит сказать, что этот метод считается классическим). Однако, Савостьянову захотелось большего, и он потребовал увеличения процента за работу.

В результате конфликта 7 мая 2015 года Савостьянов рассказал о деятельности Реберга и его группы оперативникам отдела экономической безопасности УМВД по Василеостровскому району. В следствие этого в экономической полиции родился материал. Об этих показаниях Реберг узнал вечером того же дня.



В конце июня 2015 года в полицию Василеостровского района с заявлением об исчезновении сына обратился отец Савостьянова. Проверка показала, что последний раз Савостьянова видели 22 мая 2015 года возле станции метро «Ленинский проспект». Очевидцы заявили, что его насильно сажали в автомашину. Таким образом, уголовное дело по похищению было возбуждено в Следственном комитете Кировского района.



По данным "Фонтанки", 30 мая 2017 арестовали троих человек. Незадолго до этого возле деревни Рюмки Ломоносовского района Ленобласти в лесу раскопали тело, которое, как предполагается, принадлежит Денису Севастьянову.