После поединка по тайскому боксу в Петербурге умер мужчина

33-летний боксер после спарринга почувствовал себя плохо

Накануне днем в спорткомплексе на Гражданском проспекте произошло ЧП: после обычной тренировки, спаррингового боя по тайскому боксу, 33-летний мужчина почувствовал себя плохо.

Мужчине вызвали скорую и экстренно госпитализировали, однако до больницы не довезли: по пути мужчина скончался. Как сообщается, инцидент произошел в спорткомплексе Nova Arena, расположенном на Гражданском проспекте. Умерший мужчина был жителем Новгородской области.

Тело умершего мужчины было переправлено в морг, где экспертам предстоит установить причину его смерти.

Видео: архив