После первоянварского тюремного бунта в Бразилии погибло более 50 человек

Как сообщают зарубежные источники, во время бунта заключённых в городе Манаус на северо-западе Бразилии, погибло не менее 50 человек

Об этом сегодня заявил глава Управления общественной безопасности штата Амазонас — Сержиу Фонтес. Также он добавил, что погибло, по меньшей мере, от 50 до 60 человек. Власти не подвергают сомнения и факт того, что количество жертв может увеличиться.

Напомним, что бунт вспыхнул вечером 1 января. Катализатором переворота стала драка между двумя враждующими группировками банд. Во время потасовки члены группировок взяли в заложники 12 надзирателей и несколько заключённых, а уже после многочасовых переговоров заложники были отпущены. В 08:40 по местному времени (15:40 мск) устроившие бунт сдали оружие.

Кроме того, по сообщениям местных СМИ, в ходе беспорядков нескольким тюремным заключённым удалось сбежать.

Видео: Twitter, Lastcombo