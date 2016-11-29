После первоянварского тюремного бунта в Бразилии погибло более 50 человек

Об этом сегодня заявил глава Управления общественной безопасности штата Амазонас — Сержиу Фонтес. Также он добавил, что погибло, по меньшей мере, от 50 до 60 человек. Власти не подвергают сомнения и факт того, что количество жертв может увеличиться.
Напомним, что бунт вспыхнул вечером 1 января. Катализатором переворота стала драка между двумя враждующими группировками банд. Во время потасовки члены группировок взяли в заложники 12 надзирателей и несколько заключённых, а уже после многочасовых переговоров заложники были отпущены. В 08:40 по местному времени (15:40 мск) устроившие бунт сдали оружие.
Кроме того, по сообщениям местных СМИ, в ходе беспорядков нескольким тюремным заключённым удалось сбежать.
Видео: Twitter, Lastcombo