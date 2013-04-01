После перестрелки в ресторане "Капулетти" возбуждено уголовное дело

Дело о перестрелке "из 90-х" расценивается как хулиганство

После перестрелки, произошедшей накануне в петербургском ресторане "Капулетти", расположенном в Петроградском районе, полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Напомним, вооруженный конфликт случился в ресторане среди бела дня в среду, 21 декабря 2016 года. У посетителей возник конфликт еще в помещении ресторана, затем ссориться они продолжили на улице. Возле здания ресторана, по словам очевидцев, прозвучало несколько выстрелов.

Вероятно, у противников имелось травматическое оружие. Свидетели ссоры вызвали сотрудников полиции, однако еще до приезда служителей закона, конфликтующие стороны разбежались.

В правоохранительных органах сообщали, что в результате инцидента пострадал один человек. Его доставили в приемный покой Мариинской больницы, однако пациент сбежал еще до того, как ему успели оказать медицинскую помощь.

Видео: youtube