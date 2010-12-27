После парада со дна Средней Гавани Кронштадта достали артиллерийский снаряд

На дне Средней Гавани нашли артиллерийский снаряд. Произошло это в день, когда отмечали День Балтийского флота и день рождения города‍.

В Кронштадте со дна Средней Гавани достали артиллерийский снаряд весом 150 кг. Находке предшествовало торжественное построение кораблей.

Установлено, что снаряд был без взрывателя и опасности не предстовлял. Он был найден во время зачистки дна у южной стенки Усть-Рогатки. Боеприпас оказался калибра 230 мм, его вывезли на полигон и уничтожили.

«В ходе разминирования военными инженерами ЗВО был применен широкий спектр специального снаряжения и техники, в том числе защитные комплекты сапера «Дублон», искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», а также водолазное оборудование и плавучий кран», – уточнили в ЗВО.

Стоит отметить, что в день находки боеприпаса в честь 313-й годовщины со дня основания Кронштадта и 314-й со дня основания Балтийского флота в Восточной Усть-Рогатке торжественно построились корабли и экипажи Ленинградской военно-морской базы.

Фото: соцсети